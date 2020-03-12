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сегодня, 20:39 0

Амурских пожарных испытывают огневой полосой

Амурских пожарных испытывают огневой полосой
Фото: www.amurobl.ru

Все сотрудники, которые будут тушить природные пожары, проходят испытание огневой полосой психологической подготовки. Занятия проводили на базе пожарной части № 34 села Тыгда Магдагачинского района.

В тренировке участвовали 25 человек: сотрудники Магдагачинского авиаотделения Амурской авиабазы, Магдагачинского лесхоза, добровольные пожарные и работники группы оперативного реагирования. Они преодолевали различные препятствия – трубу, змейку, мостик и другие. С поставленной задачей справились все, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В Приамурье для тушения природных возгораний будет привлечен 341 человек личного состава лесопожарных формирований, 116 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы. В противопожарной и поисково-спасательной службах области создано 46 групп оперативного реагирования численностью 230 человек личного состава, определен резерв в количестве 96 человек. Также сформировано 536 подразделений добровольной пожарной охраны в 505 населенных пунктах общей численностью 2 206 человек. До 20 марта все подразделения должны провести тренировки на огневой полосе психологической подготовки», – подчеркнул министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

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#областная власть #пожары

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