В Приамурье увеличат число приоритетных инвестиционных проектов

Представители Благовещенского, Ивановского, Тамбовского районов и Благовещенска представили инвестиционные проекты, которые могут получить статус приоритетных и льготы на развитие. Поручение об активизации работы в этом направлении региональному министерству экономического развития и внешних связей дал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Статус приоритетного инвестиционного проекта позволяет получить широкий спектр государственной поддержки начиная от налоговых льгот, заканчивая предоставлением земельного участка в аренду без торгов. Создание привлекательных условий для инвестора – это комплексная работа, успех которой во многом зависит от активности органов местного самоуправления. Сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы объединить усилия в этом направлении и сделать общий свод инвестпроектов и бизнес идей, которые находятся в разной степени готовности. Очень важно расширить преференции для максимального количества подходящих по условиям программы проектов, которые так или иначе окажут положительное влияние на улучшение качества жизни населения на местах», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

В Благовещенске на данный момент заявлено несколько крупных инвестиционных предложений, которые будут доработаны и направлены инвесторам. Наибольший интерес вызвало создание историко-культурного туристического кластера «Переулок Релочный». Первую улицу амурской столицы в ближайшее время ждут значительные перемены. Здесь планируют реставрировать аутентичные здания под старый стиль, создать торговые и музейные ряды, а саму улицу сделать пешеходной. Этой бизнес-идеей уже заинтересовалось несколько инвесторов. Проект может стать новой визитной карточкой города для российских и зарубежных туристов, а также еще одним местом отдыха благовещенцев.

Среди прочих предложений для привлечения внимания инвесторов на совещании отметили объекты комплексного освоения территорий в районе набережной реки Зея и микрорайона Северный. По ним также будут подготовлены детальные предложения инвесторам.

Представители Благовещенского района предложили включить в перечень инвестиционных предложений территорию бывшего детского оздоровительного лагеря, находящегося на 86 километре трассы Благовещенск – Свободный. Данный объект имеет значительный туристический потенциал, окружен сосновым бором и рекой. С привлечением частных инвестиций на рекреационной карте региона может появиться еще одна точка для отдыха гостей и жителей Приамурья.

Внимание участников совещания также привлекла идея создания цеха по переработке дикорастущих растений в селе Чигири и рыбной фермы в районе сел Бибиково и Сергеевка.

Еще одним масштабным и перспективным объектом участники совещания выделили товарно-молочный комплекс в селе Ивановка на 2 400 голов. Для реализации проекта необходимо привлечение 400 миллионов рублей инвестиций. Земельный участок под строительство на данный момент выделен и оформлен, проектно-сметная документация находится на экспертизе.

В администрации Ивановского района рассказали, что сейчас в муниципалитете реализуются 16 инвестиционных проектов. В перспективе планируется увеличить их число до 23. Наиболее интересными для инвесторов могут стать такие объекты как зерносушильные комплексы, новый цех по переработке амурской индейки, производство безалкогольных напитков и питьевой воды, а также гостиничный комплекс в быстроразвивающемся туристическом центре села Ивановка.

В Тамбовском районе все инвестиционные проекты представлены в сфере сельского хозяйства. Например, в Козьмодемьяновке ожидается строительство нового коровника на 490 голов, в Косицино – молочной фермы на 600 голов, в Димском – молочного комплекса на 630 голов с роботизированным циклом доения.

Аналогичные совещания в дальнейшем проведут при участии других муниципалитетов Амурской области для улучшенной координации в работе по данному направлению на всех уровнях.

«Каждое из заявленных инвестиционных предложений должно быть качественно, наглядно и оперативно доработано с учетом предлагаемых мер государственной поддержки. Это один из главных критериев для привлечения инвесторов любого уровня», – отметила Людмила Старкова.