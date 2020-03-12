В Хэйлунцзяне число заболевших коронавирусом сократилось до 29 человек

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом нового вида в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян сократилось до 29 случаев. Пять человек выздоровели и выписались из больниц. Новых случаев заболевания не зарегистрировано, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции.

По данным на 11 марта 24:00 по пекинскому времени, в больницах Харбина на лечении оставались 12 заболевших коронавирусом, в Суйхуа – 3, в Шуанъяшане – 2, в Цзиси – 2, в Дацине – 2, в Цицикаре – 2, в Муданьцзяне – 2, в Цитайхэ – 1, в Хэгане – 1, в Хэйхэ – 1 и в районе Большой Хинган – 1 заболевший. Состояние 6 больных оценивается, как тяжелое. За сутки не было выявлено новых случаев заболевания, сутками ранее в Хэйлунцзяне в больницах от коронавируса лечилось 34 человека.

Как поясняет ведомство, за минувшие сутки, от заболевания излечились 5 человек, общее количество выздоровевших составляет 440. Всего с начала вспышки заболевания в конце января, в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 482 случая заболевания, 13 человек скончались от коронавируса. В настоящее время 162 гражданина, которые были в тесном контакте с заболевшими коронавирусом, находятся под наблюдением врачей. Всего за сутки с симптомами, похожими на заболевание, в больницы провинции Хэйлунцзян обращалось 1 312 человек, сообщает портал Biang.

По сводным данным региональных комитетов здравоохранения, всего по Китаю на 9:51 пекинского времени 12 марта было зафиксировано 14 919 заболевших коронавирусом (минус 1 307 за сутки), из них 4 257 – в тяжелом состоянии. Заболевание подозревается у 253 человек. Всего с начала вспышки заболевания коронавирус выявили у 80 980 человек, 62 888 вылечились, 3 173 скончались от заболевания.