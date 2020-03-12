Благовещенские школьники поборются за 300 тысяч рублей на чемпионате по чтению вслух

В Благовещенске пройдет чемпионат России по чтению вслух для старшеклассников «Страница 20». Отборочные туры в амурской столице состоятся в четвертый раз. Игры турнира пройдут в 60 регионах страны и завершатся финалом на учебной сцене школы-студии МХАТ имени Чехова в Москве в июле 2020 года.

Принять участие в чемпионате «Страница 20» может любой желающий в возрасте от 14 до 17 лет. Участники турнира без подготовки должны прочитать отрывки из книг, а компетентное жюри, в которое, как правило, входят журналисты, преподаватели по технике речи, известные актёры и писатели, оценивает технику чтения и артистизм по шестибалльной шкале.

«Страница 20» в Благовещенске состоит из нескольких этапов. Сначала школьники участвуют в отборочных турах, которые состоятся в школах, библиотеках или молодёжных центрах. Победитель попадает в городской финал, который пройдёт 25 апреля. 20 финалистов будут бороться за звание чемпиона и возможность представлять Благовещенск на региональном полуфинале, который состоится в мае 2020 года. Суперфинал пройдёт на учебной сцене школы-студии МХАТ имени Чехова, главный приз, за который будут бороться школьники, – 300 тысяч рублей.

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница» существует с 2014 года. На протяжении пяти лет Межрегиональная федерация чтения помогает школьникам открывать в себе новые таланты, развивать литературный вкус и любовь к книгам. Главная особенность чемпионата в том, что подготовиться специально к нему невозможно, так как участники не знают, какой текст им достанется.