В Благовещенске отменили выступления Юлии Савичевой и венгерского балета

В Благовещенске отменили концерт певицы Юлии Савичевой, запланированный на 29 марта. У певицы возникли проблемы со здоровьем. А выступление Венгерского национального балета перенесено на 7 месяцев.

«Разреветься хочется, что же это такое, все не слава богу, – написала певица в своем Инстаграме. – Дотренировалась, называется. Мы ведь всего неделю репетировали с хореографом танцевальный номер для концертов. И тут такое. Как десять лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону – дикая боль. Старая травма, полученная на съемках проекта "Звездный лед", напомнила о себе. Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны... Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры. Дорогие мои, сейчас мы вынуждены перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке. Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами!»

В Благовещенске Юлия должна была выступать в Общественно-культурном центре. На сайте учреждения концерт сейчас помечен как отмененный. В кассах ИА «Амур.инфо» подтвердили, что Савичева в столицу Приамурья не приедет. Билеты можно вернуть.

30 марта в ОКЦ должен был выступить Венгерский национальный балет. Но концерт перенесен на осень, 2 октября. Билеты можно вернуть в кассы, либо сохранить и прийти с ними на октябрьское выступление труппы.