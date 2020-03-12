Водители Благовещенска жалуются на трудности после непогоды (фото,видео)

Жители Благовещенска возмущаются состоянием дорог в городе после снегопада. В социальных сетях автомобилисты сетуют на многочисленные заторы на выезде из микрорайона и других отдаленных районов. Трудности с проездом возникают на пересечении Игнатьевского шоссе с улицей Мухина и круговой развязке на улице Калинина

«Круг – колом», «Мухина тоже жесть», – характеризуют дорожную обстановку водители.

«Поворот на Мухина – затор был сильный. Сегодня ехала на 10 минут дольше, чем обычно. После "Островов" все нормально становится» – сетует одна из автомобилисток.

В это же время в сети появилось фото уборки снега техникой на площади Победы. «Это самое важное место в уборке снега в городе? Никак не отложить на потом? Дороги не чищены вовсе», – возмущается автор снимка.

Правительство Амурской области сообщило о том, что дорожные службы приведены в состояние повышенной готовности. На обработку дорог реагентами выведено более 80 единиц техники и задействовано порядка 40 дорожных рабочих. Подрядные организации ведут расчистку трасс Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Ромненского, Магдагачинского, Октябрьского, Сковородинского и Тамбовского районов.

«Такая смена погоды весной не является неожиданностью для амурчан, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин. – Работа дорожных организаций организована таким образом, что ведется мониторинг погодных условий, оперативно при ухудшении погодных условий подрядчики выходят на дороги независимо от времени суток и объезжают закрепленные территории до полного устранения сложной дорожной обстановки. Но и участники дорожного движения не должны забывать о правилах безопасности во время движения в межсезонье, быть предельно внимательными на дороге и не торопиться со сменой зимней резины на летнюю».

Министр добавил, что все основные трассы, требующие особого внимания, будут обработаны в первую очередь, а также где пролегают маршруты движения общественного транспорта. В зависимости от погодных условий, количество техники и рабочих бригад будет увеличено.

С просьбой соблюдать осторожность обратилась и благовещенская Госавтоинспекция. Как пояснил начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко, необходимо быть предельно внимательными за рулем, соблюдать требования дорожных знаков, сигналы светофоров и регулировщика. «Помните о соблюдении дистанции, выборе безопасного скоростного режима, обязательном использовании внешних осветительных приборов, – предупредил подполковник полиции. – Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. По возможности минимизируйте свои передвижения по городу».

Также сотрудники ГАИ просят пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части. На дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. В этих условиях остановочный путь автомобиля значительно увеличивается.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь с 11 на 12 марта снег шел в большинстве районов Приамурья. В Благовещенске выпало 0,5 миллиметра осадков, и предстоящей ночью ожидаются минусовые температуры – 16...18 градусов. А в субботу, 14 марта, синоптики ожидают еще один циклон со снегом.