В Приамурье разыскивают мужчину, который не выходит на связь около 5 лет

Управление уголовного розыска амурского УМВД разыскивает Виталия Гавшина 1962 года рождения. Уроженец Удмуртии с 1983 года проживает на территории Приамурья.

Об этом на своем сайте сообщают амурские полицейские. Последний раз на связь с родственниками пропавший выходил в 2015 году. С этого времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Любую информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: 8 (4162) 59-41-07 или 8 962-284-83-14.