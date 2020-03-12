Неонатология АОДКБ продвинулась в выхаживании детей с экстремально низкой массой тела

Фото: правительство Амурской области

В неонатологии Амурской области с начала 2020 года уже выходили 180 новорожденных детей. Все это благодаря оснащению современным оборудованием и наличию высококвалифицированного персонала.

В АОДКБ принимают новорожденных детей из родильных домов области. Транспортировка больных осуществляется бригадой реаниматологов автомобильным, ж/д и авиатранспортом.

«В отделении перинатальной неврологии создан оптимальный режим. Дети в компенсированном состоянии находятся с мамами в двух- и трёхместных палатах. Для детей, нуждающихся в индивидуальном уходе, выделена палата с централизованной подачей кислорода, с электроотсосом, с лампой фототерапии и другой необходимой аппаратурой. Мы заметно продвинулись вперед в технологии выхаживания детей, рожденных с низкой массой тела – до 1 500 граммов и даже с экстремально низкой – до 1 000», – рассказывает заместитель главного врача АОДКБ Мария Харченко.

Также каждое койко-место в неонатологии оснащено индивидуальными прикроватными мониторами, перфузорами и инфузоматами. За последние 3 года значительно расширились диагностические возможности неонатологической службы, от собственной лаборатории до тяжелого оборудования: есть возможность проводить компьютерную томографию, исследование на МРТ, на УЗИ-аппарате экспертного класса, на цифровой рентген-установке.

Более того, мамы самых крошечных пациентов, родившихся раньше срока, отмечают профессионализм и заботу со стороны медработников: «Иногда по неопытности какие-то вопросы задаешь по нескольку раз. Врачи и медсестры все понимают, отвечают терпеливо, объясняют, демонстрируют. Такое доброжелательное, душевное отношение чувствуется, это очень важно», – отмечает мама маленького Александра Оксана.

Более того, в состав неонатального блока входит реанимационно-консультативный центр, задачей которого является оказание консультативной помощи неонатологам, педиатрам и реаниматологам районных больниц. Специалисты центра корректируют, согласовывают работу бригад ТЦМК по транспортировке больных, сообщают на официальном сайте правительства Амурской области.