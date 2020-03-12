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«Хагрида» и «Гарри Поттера» заметили в Амурской области (видео)

«Хагрида» и «Гарри Поттера» заметили в Амурской области (видео)
Фото: кадр видео

Пользователи соцсетей обсуждают необычное видео, снятое на заснеженной трассе. Как сообщил инстаграм-паблик kriminal.blg, на федеральной автодороге между поселком Уруша и городом Сковородино в Амурской области заметили Хагрида с Гарри Поттером.

На опубликованных кадрах виден проезжающий по трассе мотоцикл с коляской, которым управляет рослый мужчина. Это действительно выглядит, как своеобразная отсылка к серии фильмов о Гарри Поттере.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

«А Уруша – это Хогвартс», «Я всегда верила, что они существуют», «Гарри плохо себя вел, повезли на Тахтамыгду», – шутят пользователи Инстаграма.

В фильмах о Гарри Поттере мотоцикл, который использует Рубеус Хагрид, способен летать. «Вероятно, изначально это был магловский мотоцикл, который Сириус [Блэк] наполнил заклинаниями левитации, как через некоторое время сделал Артур Уизли с Фордиком. Машина не была столь проворна, как метла, но Сириусу, похоже, нравились ее мощь и размеры», – пишет о транспорте сайт Harrypotter.fandom.com.

Фото: inplanet.net

Отмечается, что Сириус Блэк передал мотоцикл Хагриду утром 1 ноября 1981 года, когда узнал, что полувеликану поручено отвезти маленького Гарри Поттера в дом дяди и тети. Через несколько лет мотоцикл был усовершенствован Артуром Уизли: добавлены отстреливающиеся заклинания-ловушки, кнопка драконового огня и коляска. Все эти приготовления понадобились для участия мотоцикла в операции «Семь Поттеров». В операции машина сильно пострадала, и остатки летающей громадины были отданы снова мистеру Уизли.

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#кино

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    45 секунд назад

    Что тут такого сверхъестественного? Мужик оделся потеплее и едет на урале. На машину нет денег. Область живет, ага.

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