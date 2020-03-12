Из-за коронавируса отменен ЧМ-2020 по фигурному катанию

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Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 16 по 22 марта, отменили из-за коронавируса. С заявлением об этом выступил Международный союз конькобежцев (ISU).

«ISU и Федерация фигурного катания Канады внимательно следят за позицией провинциальных и федеральных органов здравоохранения в отношении распространения вируса и полностью уважают трудное решение, которое было принято в среду», — говорится в заявлении.

Организация считает, что во главе всегда должны стоять здоровье и безопасность спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей. Поэтому турнир пришлось отменить из-за вспышки коронавируса.

В союзе не исключили, что в ближайшее время может быть определена новая дата проведения ЧМ. Турнир, если его перенесут, пройдет не раньше октября 2020 года, сообщает Sportbox.

На этом чемпионате должна была выступать российская фигуристка Евгения Медведева, которая с некоторых пор тренируется в Канаде у знаменитого тренера Брайана Орсера. Она подготовила новую короткую программу на композицию «Маскарад» Арама Хачатуряна.

«Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего»? – поделилась спортсменка в инстаграм-аккаунте.