Ужесточения визового режима для россиян в Таиланде из-за коронавируса не будет

11 марта российские СМИ, со ссылкой на тайскую прессу, распространили сообщение, что Таиланд отменил возможность получения визы по прилете для граждан 18 стран. В их число вошла якобы и Россия. Но информация была опровергнута официальным ведомством королевства.

На сайте посольства Королевства Таиланд в Москве вечером того же дня появилась публикация, что последние новости о решении правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран не затрагивают владельцев российских паспортов. Другими словами, россияне по-прежнему могут посещать королевство в течение 30 дней без визы.

«Информируем вас о том, что в соответствии с двусторонним соглашением между Российской Федерацией и Королевством Таиланд от 13 декабря 2005 года обладателям российских паспортов разрешается въезд в Королевство Таиланд и пребывание в нем без визы сроком до 30 дней в соответствии с условиями двустороннего соглашения», – говорится в официальном сообщении.

Гражданам остальных стран из этого списка придется подавать заявление на визу до планируемой поездки. Сделать это можно в посольствах или консульствах. В перечень вошли: Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату.

Подобные меры ввели, когда к 11 марта число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 59 человек. Первый случай зафиксирован в этой стране в конце января.