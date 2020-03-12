Финал Спартакиады городов Амурской области пройдет в столице БАМа в июне 2020 года

Фото: администрация Тынды

В Тынде продолжается подготовка к масштабному спортивному празднику – финалу Спартакиады городов Амурской области. На совещании рабочей группы по подготовке и проведению спортивного мероприятия обсудили вопросы организации питания и размещения спортсменов.

Также начальник управления культуры администрации Тынды Алла Шиян доложила членам рабочей группы о подготовке церемонии открытия большого спортивного мероприятия.

«Финал Спартакиады городов Амурской области – это главное событие года не только для Тынды, но и для всей области, – рассказал заместитель главы администрации Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук. – Для того, чтобы провести спартакиаду на высоком уровне, необходимо подготовить спортивные объекты, решить вопросы с размещением, питанием, трансферами, организовать церемонии открытия и закрытия спортивного праздника».

В торжественном открытии финальной части XXIII Спартакиады городов Амурской области примет участие эвенкийский ансамбль из якутского села Иенгра, а также творческие коллективы города и района.

В течение трех дней с 19 по 21 июня 2020 года в столице БАМа пройдут соревнования по лёгкой атлетике, мини-футболу, баскетболу и волейболу. В спортивных состязаниях примут участие более 600 спортсменов из Тынды, Благовещенска, Белогорска, Свободного, Шимановска, Райчихинска, Сковородина, Магдагачи и Циолковского. Основные спортивные мероприятия пройдут на стадионе «БАМ».

На ремонт спортивных объектов из областного бюджета выделено восемь миллионов рублей. Местная казна добавляет на эти цели еще четыре миллиона. На эти средства будет отремонтирован стадион «БАМ», где обновят поле и беговые дорожки.

Дополнительно будут выделены средства на приобретение спортивного инвентаря, проведение церемоний открытия и закрытия Спартакиады.

«Спартакиада городов Амурской области – это, в первую очередь, популяризация спорта и здорового образа жизни. Большой спортивный праздник привлечёт внимание тысяч жителей и гостей нашего города, – заключил Павел Козменчук. – Всей спортивной инфраструктурой, которая останется после проведения Спартакиады, будут и дальше пользоваться тындинцы: играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься бегом».