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сегодня, 15:33 0

Аренду рекламных конструкций в Белогорске сторговали по рекордной цене

Аренду рекламных конструкций в Белогорске сторговали по рекордной цене

Более трех миллионов рублей поступят в бюджет Белогорска по итогам аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках города.

Аукцион состоялся 11 марта. Предметом торгов стали 19 рекламных мест общей площадью более 700 квадратных метров. Право на установку и их эксплуатацию выдается на 5 лет.

Начальная цена договора составила 940 тысяч рублей. Аукцион с двумя участниками длился 45 минут. Победителем стал один из предпринимателей города, предложивший 3 миллиона 153 тысячи рублей.

Все средства от аукциона в полном объеме поступят в городской бюджет, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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