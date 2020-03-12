Аренду рекламных конструкций в Белогорске сторговали по рекордной цене
Более трех миллионов рублей поступят в бюджет Белогорска по итогам аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках города.
Аукцион состоялся 11 марта. Предметом торгов стали 19 рекламных мест общей площадью более 700 квадратных метров. Право на установку и их эксплуатацию выдается на 5 лет.
Начальная цена договора составила 940 тысяч рублей. Аукцион с двумя участниками длился 45 минут. Победителем стал один из предпринимателей города, предложивший 3 миллиона 153 тысячи рублей.
Все средства от аукциона в полном объеме поступят в городской бюджет, информирует пресс-служба администрации Белогорска.
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