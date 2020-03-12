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Жители Тындинского района побывали на Дне оленевода в Якутии

Жители Тындинского района побывали на Дне оленевода в Якутии

В Якутском селе Иенгра 6 и 7 марта отметили День оленевода. Жителям Амурской области из Тындинского района посчастливилось посетить этом необычный и интересный праздник.

Посетителей развлекали оленьими гонками, таёжной эстафетой, спортивными состязаниями, играми народов Севера. А потом гостей ждал концерт творческих коллективов Нерюнгринского района. Ирина Медведева - амурчанка, приехавшая на праздник из Тынды, была в восторге от мероприятия. «Как было интересно и зрелищно! Просто дух захватывало», — поделилась она.

В Амурской области тоже состоится традиционное празднование Дня оленевода в трёх эвенкийских сёлах Тындинского района: Первомайском, Усть-Уркиме и Усть-Нюкже. В селе Первомайском он пройдет 14 марта, 28 марта праздник пройдет в Усть-Уркиме, там в этот день устраиваются гонки на оленях. Самый большой праздник состоится в Усть-Нюкже 21 марта, сообщает газета «БАМ».

Фото: Ирина Медведева

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#праздники

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