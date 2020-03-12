Весенний снегопад продолжится: прогноз погоды в Амурской области на 13 марта

13 марта на севере Амурской области будет переменно облачно, местами ожидается небольшой снег. Ночью подует северо-западный, днем – западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Температура ночью понизится до минус 18...23, местами – до 25...30. Днем –3...8, местами до 13 градусов мороза. В южных районах ночью с прояснением, небольшой снег, местами метель. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, усиливаясь в порывах до 15-18. Температура ночью составит минус 15...20, местами – до минус 25. Днем переменно облачно, без существенных осадков. Скорость западного, юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 1...6.

В Благовещенске ночью с прояснениями, возможен слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывах до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха задержится на отметках минус 16...18. Днем – переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с юго-запада разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 2...4 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, Амурскую область скоро накроет еще один циклон. Он придет 14 марта, и в Благовещенске снова возможен снег.