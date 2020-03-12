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сегодня, 13:09 0

Рагу, котлеты и пельмени: в Белогорске разнообразили школьное меню

Рагу, котлеты и пельмени: в Белогорске разнообразили школьное меню
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске пересмотрели меню горячих завтраков для учащихся 1-4 классов. В перечень горячих блюд добавили рагу, куриные котлеты и пельмени, а вот колбасную продукцию из рациона младшеклассников убрали.

Поручение улучшить и разнообразить питание школьников дал глава Белогорска Станислав Мелюков после внеплановой проверки столовой одной из школ города. Он провел совещание с директорами школ, где напомнил о персональной ответственности должностных лиц в организации питания.

«Одно из поручений главы касалось пересмотра блюд, предлагаемых школьникам на завтрак, – рассказала председатель комитета по образованию и делам молодежи администрации Белогорска Ирина Губина. – Перечень горячих блюд разнообразит рагу из курицы, куриная котлета, пельмени. Добавятся соусы, консервированный зеленый горошек и кукуруза. Из меню исключена колбасная продукция, при этом оставлены молочные сосиски. Как только в школьных столовых появится необходимое оборудование, включим в меню плов и другие блюда».

Контроль за организацией питания, качеством и технологией приготовления пищи в школах будет осуществлять технолог общественного (детского) питания. Вакансия открыта, поиск специалиста еще идет. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в комитет по образованию, напоминает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #школа

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