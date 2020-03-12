В Благовещенске начались массовые проверки соблюдения правил перевозки детей

Благовещенские автоинспекторы начали акцию «Ребенок – главный пассажир!». С 10 по 19 марта экипажи ДПС вблизи образовательных организаций будут проверять, как водители перевозят детей в автомобилях.

В городском управлении ГИБДД напоминают, что водитель обязан быть пристегнутым ремнем безопасности и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей. Перевозить детей в возрасте младше 7 лет можно только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Штраф за нарушение требований к перевозке детей составляет 3 000 рублей.

В ГИБДД напомнили, что в феврале 2020 года на одном из перекрестков Благовещенска произошло столкновение двух автомобилей. В результате пятилетний ребенок, которого перевозили без автокресла, получил травмы лица.