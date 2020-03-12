Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:08 0

В Благовещенске начались массовые проверки соблюдения правил перевозки детей

В Благовещенске начались массовые проверки соблюдения правил перевозки детей
Фото: Амур.инфо

Благовещенские автоинспекторы начали акцию «Ребенок – главный пассажир!». С 10 по 19 марта экипажи ДПС вблизи образовательных организаций будут проверять, как водители перевозят детей в автомобилях.

В городском управлении ГИБДД напоминают, что водитель обязан быть пристегнутым ремнем безопасности и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей. Перевозить детей в возрасте младше 7 лет можно только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Штраф за нарушение требований к перевозке детей составляет 3 000 рублей.

В ГИБДД напомнили, что в феврале 2020 года на одном из перекрестков Благовещенска произошло столкновение двух автомобилей. В результате пятилетний ребенок, которого перевозили без автокресла, получил травмы лица.

Просмотров всего: 521

#дети

распечатать


Общество

Рагу, котлеты и пельмени: в Белогорске разнообразили школьное меню

Общество

В ДТП в Зее травмы получил школьник (видео)
Общество

С 15 апреля маткапитал начнут оформлять автоматически
Общество 6

Благовещенка бьет тревогу из-за больших сосулек на крыше в детском саду
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь