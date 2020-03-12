В ДТП в Зее травмы получил школьник (видео)

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В городе Зея утром 12 марта произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. По информации Амур.инфо, недалеко от школы водитель такси наехал на ученика пятого класса.

Информацию о ДТП подтвердили правоохранители. «В 9:52 водитель автомобиля Toyota Crown Comfort допустил наезд на пешехода 2008 года рождения. Пешеход травмирован, полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего», – сообщила начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

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Любовь Чуприна