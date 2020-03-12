Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом актер сообщил в Инстаграме.

«Привет, друзья. Рита и я сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб, лихорадка тоже. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», – написал Хэнкс в Инстаграме.

В конце актер подписал, что будет держать весь мир в курсе событий.

Актер Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как «Изгой», «Большой», «Форест Гамп», «Спасти рядового Райана».

Ранее ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания во многих странах мира.

Сейчас известно о 120 тысячах зараженных человек более чем в 100 странах, часть зараженных выздоровела, около 4 тысяч человек погибли.

В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии.