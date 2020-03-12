Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом актер сообщил в Инстаграме.
«Привет, друзья. Рита и я сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб, лихорадка тоже. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», – написал Хэнкс в Инстаграме.
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Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
В конце актер подписал, что будет держать весь мир в курсе событий.
Актер Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как «Изгой», «Большой», «Форест Гамп», «Спасти рядового Райана».
Ранее ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания во многих странах мира.
Сейчас известно о 120 тысячах зараженных человек более чем в 100 странах, часть зараженных выздоровела, около 4 тысяч человек погибли.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии.
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