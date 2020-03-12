За ремонтом путепровода на Загородной в Благовещенске проследят общественники

Жителей интересуют сроки ремонта виадука, из-за которого затруднено движение на дорогах города в утренние часы. Также обеспокоенность благовещенцев вызывает распределение транспортных потоков в случае анонсированного ремонта улицы Калинина.

По инициативе члена Общественной палаты Амурской области Романа Самвеляна принято решение о формировании из числа членов палаты рабочей группы для наблюдения за проводимыми работами. В состав рабочей группы вошли ещё шесть представителей Общественной палаты области. Основная задача группы — наблюдение и общественная оценка качества проводимых работ, соблюдение сроков, взаимодействие с администрацией города по вопросам принятия необходимых мер для улучшения дорожной обстановки и предотвращения пробок в час пик, работа с обращениями от населения по данному вопросу.

13 марта в 16:00 члены рабочей группы проведут первое выездное мероприятие. Непосредственно на месте будет оценена дорожная ситуация и меры, принимаемые для решения возникающих сложностей на данном участке дороги, сообщает амурский портал НКО.