Амурское заксобрание поддержало новый проект Конституции

12 марта Законодательное собрание Амурской области обсудило поправки в Конституцию на внеочередном заседании. Изменения поддержали три депутатских фракции: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Причем депутаты одной из фракций разделились во мнении о том, как проголосовать.

Обсуждение главного законопроекта страны в амурском парламенте заняло менее 15 минут. После того как суть изменений изложил председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев, представители депутатских фракций дали оценку предложенному законопроекту и озвучили свою позицию по голосованию.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Труш напомнил депутатам значение терминов «демагогия», «софизм», «идеология» и «конституция». На такую попытку провести политликбез председатель регионального парламента Вячеслав Логинов сделал замечание депутату и пригрозил выключить микрофон. После введения в азы политической терминологии представитель ЛДПР высказал ряд претензий к новому проекту закона, усомнившись в легитимности новой Конституции и назвав ее «декларацией о намерениях и беллетристикой».

«Я, в первую очередь, как гражданин и как депутат, делегированный народом во власть для отстаивания социально-экономического курса в интересах народа, от лица избирателей призываю граждан мобилизоваться и сообща явить свою волю на всенародном голосовании, на котором я буду голосовать против изменений в Конституцию, – сформулировал свою позицию Сергей Труш. – Понимая бессмысленность отрицания и осознавая ответственность перед гражданами в том, что мы не можем бросить их без каких-либо гарантий их защиты, (…) мы будем вести работу над поправками».

Представитель фракции КПРФ Ольга Лазаренко заявила о том, что коммунисты воздерживаются и не голосуют за предложенные поправки.

«Мы считаем, что ремонт Конституции – это серьезное дело, – заключила депутат. – Мы предложили 15 поправок. Они касаются как государственного устройства, так и социально-экономических отношений в стране. К сожалению, 10 марта большинством в Государственной думе эти поправки не приняты. Поэтому такие важные вопросы, как вопрос о пенсионном возрасте, о недрах, которые должны принадлежать народу, не вошли и не войдут, как мы понимаем, в новую редакцию Конституции. Поэтому фракция КПРФ воздерживается. Но и голосовать против мы тоже не будем, так как есть хорошие аспекты».

Позицию самой большой фракции законодательного органа – «Единой России» – лаконично озвучил Вячеслав Логинов: «Мы считаем, что поправки своевременны, что они необходимы и что они на длительную перспективу позволят развиваться нашему государству».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» отметил, что его фракция новые поправки примет единодушно. «Фракция "Справедливой России" в Государственной думе внесла 40 поправок в проект Конституции, 13 поправок, предложенных депутатами нашей фракции, были учтены в тексте. Это минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, это индексация пенсий не реже одного раза в год, индексация социальных пособий и выплат, гарантия социального страхования. Адресная поддержка граждан также имеет место быть в этом проекте. Фракция "Справедливая Россия" поддерживает данное решение», – сказал Кирилл Зимин.

В заседании депутатов принял участие и губернатор Амурской области. Василий Орлов призвал парламентариев отказаться от политических принципов и выступить «единым фронтом».

«Большое количество поправок носит социальный характер, – внес свои аргументы в пользу новой редакции закона глава региона. – Это поддержка семьи и детства, занятости, социальные гарантии, медицина, все то, что беспокоит людей. Мне кажется, очень важной поправкой является и патриотизм, защита суверенитета, в частности запрет на отчуждение территорий – будь то Крым, будь то Курильские острова. Для нас, дальневосточников, это особенно важно. Считаю, что значительно изменится баланс власти. В частности, весь силовой блок будет, согласовываться с Советом Федерации, а правительство будет согласовываться с Государственной думой. Как следствие – возрастает роль представительных органов власти. Что я хочу предложить: здесь по возможности надо уйти от политической ангажированности и выступить единым фронтом. Дать возможность людям высказать свое мнение в отношении Конституции».

В ходе голосования 25 депутатов из 28 присутствующих проголосовали за внесенные поправки. Двое воздержались. Один депутат не голосовал. После заседания в разговоре с корреспондентом «Амур.инфо» представитель ЛДПР Сергей Труш признался, что единственным не нажавшим кнопку пульта голосования был именно он.

Как сообщало Амур.инфо, законопроект об изменении Конституции в Государственную думу внес президент. В третьем, окончательном чтении Госдума приняла законопроект 11 марта. За принятие закона проголосовали 383 депутата, 43 воздержались, против не выступил никто. В тот же день одобрил законопроект о поправках и Совет Федерации. За проголосовали 160 сенаторов, против – один, трое воздержались.

Новая редакция основного закона страны будет утверждена, если поправки поддержат не менее двух третей региональных парламентов.

Также 22 апреля состоится процедура всенародного голосования за или против новой Конституции. День голосования объявлен выходным.