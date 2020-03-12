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сегодня, 12:16 0

Снегопад в Благовещенске пока не ставит рекордов

Снегопад в Благовещенске пока не ставит рекордов

Снегопад, который с ночи продолжается в Благовещенске, пока не поставил рекордов. За ночь 12 марта в городе выпало 0,5 миллиметра осадков. Снегом накрыло большинство районов Приамурья.

«Практически вся территория со снегом – от 0,5 до 2 миллиметров. Максимально – в Магдагачи и Черняево, Магдагачинский район. Там выпало по 5 миллиметров. Это 167 % декадной нормы. На юге области, в Ромненском и Октябрьском районах, Братолюбовке и Екатеринославке, – 2 миллиметра, это декадная норма. Ну, нормы мартовские небольшие. А так, в основном меньше нормы – от 10 до 60 % декадной нормы за ночь выпало», – рассказала ИА «Амур.инфо» специалист Амурского гидрометцентра.

Между тем амурчанам расслабляться рано. «На 14 число ждем прохождения еще одного циклона, и в Благовещенске также есть вероятность снега», – сказали в Амурском гидрометцентре.

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