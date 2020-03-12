С 15 апреля маткапитал начнут оформлять автоматически

После того, как Пенсионный фонд получит необходимые данные и проверит, есть ли ограничения, которые могут препятствовать выплате, сертификат будет оформлен. Затем информацию о нем направят владельцу, пишет РИА Новости.

Женщина, получающая маткапитал и зарегистрированная на портале госуслуг, сразу после выдачи сертификата получит соответствующее уведомление в личном кабинете, кроме того, оповещение придет на номер телефона, который указан на сайте.

При этом остается возможность подать заявление через портал госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ: в таком случае сроки оформления сертификата сократятся с 15 до 5 рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра Пенсионного фонда.

Как отметил глава министерства Антон Котяков, маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которая «предоставляется гражданину автоматически, без его участия».

Как сообщалось ранее, Владимир Путин 1 марта подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала, который предусматривает продление ее действия до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию выплат. Семьи, в которых с 1 января нынешнего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок, получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей с 2020 года будет выплачиваться по 616 617 рублей.