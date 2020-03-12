В России выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом – их 8. Все заболевшие за последние две недели побывали в Италии. Шестеро больных из Москвы, двое — из Московской области. Таким образом, всего в России зарегистрировано 28 случаев заболевания.

Один из восьми заразившихся — ребенок. Симптомы заболевания у него отсутствуют, он является только носителем.

Все вновь заразившиеся граждане госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже установлен, сообщает РИА Новости.

Из больниц уже выписаны двое китайских граждан и первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров. Также выздоровели трое россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, пишет «Комсомольская правда».

Для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Кроме того, Москва ввела временный запрет на выдачу виз итальянским гражданам, за исключением деловых, гуманитарных и служебных.

Также в России рекомендовано сократить число массовых спортивных и развлекательных мероприятий, а федеральным органам власти – отменить загранкомандировки сотрудников, за исключением неотложных.