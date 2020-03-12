Амурчане пожаловались на трупы и антисанитарию на территории фермы (фото)

В социальных сетях распространяют информацию о проблеме в селе Васильевка Белогорского района. Сообщается, что на территории этого населенного пункта возник незаконный скотомогильник. Опубликованы фотографии, на которых видны трупы животных. Жалоба поступила и в редакцию ИА «Амур.инфо».

На сайте администрации Белогорского района появилось сообщение о том, что ветеринары и специалисты администрации провели проверку животноводческой фермы в селе Васильевка. Проверка состоялась по факту обращения в ЕДДС Белогорского района одного из жителей.

«Факты, изложенные в обращении, подтвердились. Выявлено нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: складирование трупов, биологических отходов в силосной траншее, расположенной на территории фермы», – информируют районные власти.

Специалисты произвели отбор проб биологического материала для проведения исследований на сибирскую язву. В адрес гендиректора организации направили уведомление с требованием в срок до 16 марта 2020 года навести порядок. «Утилизацию биологических отходов рекомендовано провести методом сжигания, под контролем ветеринарного специалиста, а также произвести дезинфекцию», – сказано в сообщении властей.

Ситуацию с утилизацией трупов павших животных прокомментировало руководство животноводческого комплекса в Васильевке.

«Произошедшее на животноводческом комплексе стало последствием халатного отношения к должностным обязанностям отдельных сотрудников предприятия. Во время длительных новогодних праздников в момент отсутствия на работе руководящих специалистов дежурными работниками предприятия было совершена утилизация биологических отходов в старую силосную яму, расположенную на территории комплекса. В обычном режиме биологические отходы, оставшиеся от убоя скота, утилизируются путем сжигания в крематоре, находящемся на территории животноводческого комплекса, а трупы павших животных утилизируются в скотомогильник. Однако в данном случае ни бригадиром, ни ветеринарным врачом данные действия работников проконтролированы не были, что и привело к сложившейся ситуации.

В настоящее время бригадир предприятия отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств, а ветеринарный врач, допустивший нарушения, на предприятии не работает. Руководством предприятия проводится служебное расследование по данному факту, о результатах которого будет доложено на официальном уровне. Руководство предприятия приносит свои извинения жителям села за создавшуюся ситуацию и принимает все возможные меры для устранения ее последствий», – говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте администрации Белогорского района.