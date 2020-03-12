Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:33 7

В Приамурье подорожали овощи, гречка, лекарства и проезд в поезде

В Приамурье подорожали овощи, гречка, лекарства и проезд в поезде
Фото: pixabay.com

Амурстат опубликовал данные о ситуации с ценами на потребительском рынке Амурской области в феврале 2020 года. По официальной информации, в регионе выросла в цене часть продовольственной и непродовольственной продукции.

В прошедшем месяце крупа гречневая стала дороже на 6,4 %, обед в ресторане – на 5,6 %, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта – на 2,6 %, хлеб ржаной и ржано-пшеничный и хлеб из пшеничной муки высшего сорта – на 2,4 % и 2,2 % соответственно, макаронные изделия – на 2,3 %, ужин в ресторане – на 1,9 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 1,7 %, печень говяжья – на 1,6 %. Вместе с тем снижение цен отмечалось на сахар, пшено, яйца куриные – на 2,8 %, соль – на 2,6 %, икру лососевых рыб – на 1,9 %, рыбу мороженую – на 1,8 %.

Плодоовощная продукция в феврале подорожала на 8,9 %, в том числе капуста – на 50,7 %, помидоры свежие – на 26,2 %, морковь – на 23,4 %, чеснок – на 22,0 %, лук – на 14,1 %, огурцы свежие – на 11,4 %, апельсины, картофель, виноград, свекла – на 6,6-8,8 %.

В общей сложности цены на продовольственные товары в феврале 2020 года, как и в феврале 2019 года, выросли на 1,2 %.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров больше всего подорожали: бинт – на 4,3 %, ртутные градусники – на 3,8 %, еврошифер – на 2,8 %, еженедельные газeты – на 2,7 %, лампы энергосберегающие– на 2 %.

В то же время уголь стал дешевле на 2,7 %, краски масляные, эмали отечественные – на 2 %, холодильники – на 1,1 %, брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, смартфоны – на 1 %.

Цены на медикаменты выросли на 0,9 %. Глицин стал дороже на 10,7 %, индапамид – на 7,2 %, валидол – на 5,5 %, панкреатин – на 3,9 %, левомеколь, эналаприл – на 3,8 %, амброксол – на 3,6 %. Одновременно снизились цены на лоперамид – на 6 %, корвалол – на 5,2 %, бисопролол – на 4,5 %, лоратадин – на 3,8 %.

Индекс потребительских цен на услуги составил 99,6 % (в феврале 2019 года – 100,1 %). Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подорожал на 12,3 %, плата за пользование потребительским кредитом – на 6,7 %, первичный консультативный осмотр у стоматолога – на 3,8 %, ультразвуковое исследование брюшной полости – на 2,1 %, содержание, ремонт жилья для собственников жилья в результате приватизации, собственников жилых помещений по иным основаниям, содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 2 %.

Полет в салоне экономического класса самолета снизился на 21,4 %, проезд в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования – на 7,2 % и 2,4 % соответственно.

Просмотров всего: 649

#жизнь #финансы

распечатать


Общество

С 15 апреля маткапитал начнут оформлять автоматически
Общество

Конкурсное производство в отношении Олекминского рудника продлено еще на 3 месяца
Общество 3

В Амурской области подготовят 10 тысяч волонтеров Победы
Общество 3

За деньги на благоустройство борются 20 районов Амурской области
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Это только начало!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Зато стабильно, по-путински!

    Не пора ли Терешковой пенсию обнулить?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    голосуйте за ЕР и не жалуйтесь

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Аликанте

    голосуйте за ЕР и не жалуйтесь



    Опять эти жёлто-голубые агитируют за едро!



    Странные они какие-то...



  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    не ходите на выборы-за вас всё решат!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Аликанте

    не ходите на выборы-за вас всё решат!



    Спасибо, что предупредил! )))



  • Vlad73

    Vlad73
    43 минуты назад

    Снижением цены полета в экономическом классе самолета выравнивать теперь можно общую инфляцию. Как понимаю дотацией от государства.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь