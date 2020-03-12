В Приамурье подорожали овощи, гречка, лекарства и проезд в поезде

Амурстат опубликовал данные о ситуации с ценами на потребительском рынке Амурской области в феврале 2020 года. По официальной информации, в регионе выросла в цене часть продовольственной и непродовольственной продукции.

В прошедшем месяце крупа гречневая стала дороже на 6,4 %, обед в ресторане – на 5,6 %, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта – на 2,6 %, хлеб ржаной и ржано-пшеничный и хлеб из пшеничной муки высшего сорта – на 2,4 % и 2,2 % соответственно, макаронные изделия – на 2,3 %, ужин в ресторане – на 1,9 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 1,7 %, печень говяжья – на 1,6 %. Вместе с тем снижение цен отмечалось на сахар, пшено, яйца куриные – на 2,8 %, соль – на 2,6 %, икру лососевых рыб – на 1,9 %, рыбу мороженую – на 1,8 %.

Плодоовощная продукция в феврале подорожала на 8,9 %, в том числе капуста – на 50,7 %, помидоры свежие – на 26,2 %, морковь – на 23,4 %, чеснок – на 22,0 %, лук – на 14,1 %, огурцы свежие – на 11,4 %, апельсины, картофель, виноград, свекла – на 6,6-8,8 %.

В общей сложности цены на продовольственные товары в феврале 2020 года, как и в феврале 2019 года, выросли на 1,2 %.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров больше всего подорожали: бинт – на 4,3 %, ртутные градусники – на 3,8 %, еврошифер – на 2,8 %, еженедельные газeты – на 2,7 %, лампы энергосберегающие– на 2 %.

В то же время уголь стал дешевле на 2,7 %, краски масляные, эмали отечественные – на 2 %, холодильники – на 1,1 %, брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, смартфоны – на 1 %.

Цены на медикаменты выросли на 0,9 %. Глицин стал дороже на 10,7 %, индапамид – на 7,2 %, валидол – на 5,5 %, панкреатин – на 3,9 %, левомеколь, эналаприл – на 3,8 %, амброксол – на 3,6 %. Одновременно снизились цены на лоперамид – на 6 %, корвалол – на 5,2 %, бисопролол – на 4,5 %, лоратадин – на 3,8 %.

Индекс потребительских цен на услуги составил 99,6 % (в феврале 2019 года – 100,1 %). Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подорожал на 12,3 %, плата за пользование потребительским кредитом – на 6,7 %, первичный консультативный осмотр у стоматолога – на 3,8 %, ультразвуковое исследование брюшной полости – на 2,1 %, содержание, ремонт жилья для собственников жилья в результате приватизации, собственников жилых помещений по иным основаниям, содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 2 %.

Полет в салоне экономического класса самолета снизился на 21,4 %, проезд в купейном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования – на 7,2 % и 2,4 % соответственно.