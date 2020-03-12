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сегодня, 11:07 0

Благовещенцам расскажут об ангелочке из склепа

Благовещенцам расскажут об ангелочке из склепа

Очередное занятие «Школы народного экскурсовода» проведут в Благовещенске в субботу, 14 марта. Слушателям расскажут о скульптуре ангела, который в начале ХХ века находился в склепе под храмом «Всех скорбящих Радость» — там, где была похоронена устроительница храма Ольга Мартыновна Левашёва.

Удивительными открытиями последних месяцев поделится краевед и консультант Гавриило-Архангельского храма Ольга Тур. Также Ольга Григорьевна расскажет об истории жизни благовещенских меценатов Левашёвых.

Встреча пройдет в 12 часов в библиотеке «Центральная» (ул. Красноармейская, 128).

В воскресенье, 15 марта, краевед и журналист Валентина Кобзарь расскажет о новом экскурсионном маршруте. Марафонская экскурсия начнётся в 15 часов от Алексеевской гимназии (ул. Горького, 153). Участникам предстоит прогуляться до Первомайской, по пути узнавая факты об истории Благовещенска.

«Мы пройдём мимо полицейского управления, молитвенного дома духовных христиан, дома Генриха Ивановича Генрихсена и Епархиального женского училища. Финишируем почти у винокуренного завода Лукина», — пообещала Валентина Петровна.

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#история #культура

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