В Благовещенске водитель предпринял необычный маневр для объезда пробки (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео из Благовещенска, героем которого стал легковой автомобиль. Водитель машины, напоминающей такси, предпринял необычный маневр, чтобы объехать затор.

Как видно на кадрах, машина, стоящая в пробке, выехала на тротуар и двинулась вперед. При этом автомобиль частично находился на тротуаре, частично – на проезжей части. Инстаграм-паблик blag_dtp отмечает, что это происходило в районе перекрестка улицы Студенческой и Игнатьевского шоссе.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

Как сообщало агентство ранее, утром 12 марта в областном центре наблюдались транспортные заторы из-за выпадения снега.

Видео: instagram.com/blag_dtp