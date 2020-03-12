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сегодня, 10:43 8

В Благовещенске водитель предпринял необычный маневр для объезда пробки (видео)

В Благовещенске водитель предпринял необычный маневр для объезда пробки (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео из Благовещенска, героем которого стал легковой автомобиль. Водитель машины, напоминающей такси, предпринял необычный маневр, чтобы объехать затор.

Как видно на кадрах, машина, стоящая в пробке, выехала на тротуар и двинулась вперед. При этом автомобиль частично находился на тротуаре, частично – на проезжей части. Инстаграм-паблик blag_dtp отмечает, что это происходило в районе перекрестка улицы Студенческой и Игнатьевского шоссе.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

Как сообщало агентство ранее, утром 12 марта в областном центре наблюдались транспортные заторы из-за выпадения снега.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1494

#автохам #транспорт

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Комментарии
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  • С форума

    С форума
    2 часа назад

    Из за снега, как же! Скорее всего из за безалаберности и закрытии основной дороги.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Как сообщало Амур.инфо, утром 12 марта в Благовещенске наблюдались транспортные заторы из-за выпадения снега.

    Ага, Студенческая - Игнатьевское....

  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    нет там тротуара. там газон. тротуары в том районе далеко от проезжей части

  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    1 час назад

    С форума

    Из за снега, как же! Скорее всего из за безалаберности и закрытии основной дороги.



    А то! При этом камеры на якобы ремонтируемом участке путепровода почему-то не работают.

    http://www.admblag.ru/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/mainnotice/item/16710-bezopasnye-i-kachestvennye-dorogi

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Это не водитель, а водятел. Типа самый умный, некоторые по встречке умудряются проскакивать. Где наше доблестное ГИБДД?

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Родя

    Это не водитель, а водятел. Типа самый умный, некоторые по встречке умудряются проскакивать. Где наше доблестное ГИБДД?



    Оно ловит пешеходов возле ТЦ Мега, через Красноармейску. Ведь там самые главные нарушения в городе происходят. Ещё так хитро прячутся.

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    vitl33
    Родя

    Это не водитель, а водятел. Типа самый умный, некоторые по встречке умудряются проскакивать. Где наше доблестное ГИБДД?



    Оно ловит пешеходов возле ТЦ Мега, через Красноармейску. Ведь там самые главные нарушения в городе происходят. Ещё так хитро прячутся.


    Ну таких на хер послать можно, гаишник должен предотвратить правонарушение. Увидел что кто то нарушать собрался, должен свистнуть в свисток. А если бежит из засады, то и посылать его можно

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад



    ~~Как сообщало Амур.инфо, утром 12 марта в Благовещенске наблюдались транспортные заторы из-за выпадения снега.



    Да-а-а!

    Сугробы навалило такие, что только по газонам объехать и можно! )))

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