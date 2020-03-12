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В Екатеринбурге медики дали женщине, кричащей от боли, снотворное, и она умерла

В Екатеринбурге медики дали женщине, кричащей от боли, снотворное, и она умерла
Фото: ru.depositphotos.com

В одной из больниц Екатеринбурга скончалась 30-летняя пациентка. Несмотря на крики пациентки, врачи отказались оказывать помощь и перевели ее из палаты в коридор, где вкололи снотворное.

По словам супруга погибшей, медики посчитали, что она сумасшедшая и кричит не от боли. Мужчина считает, что, если бы больную вовремя отправили в реанимацию, она бы осталась жива.

«Поставили ей снотворный укол и вывезли из палаты в коридор. Если бы ее сразу увезли в реанимацию, то она была бы жива», – считает муж погибшей пациентки. Он уточнил, что медики были возмущены тем, что его жена сильно кричала и решили накачать ее снотворным вместо того, чтобы помочь.

«Она кричала от боли, а врачи решили, что она сумасшедшая», – поделился мужчина.

Видео, связанное с инцидентом, появилось на Telegram-канал «Двач».

На записи возмущенные мужчины спрашивают у врача, почему женщине дали снотворное, а не обезболивающее. Медик отвечает, что женщина кричала «не от боли». «Она не говорила про боль ничего. Она говорила, что боли у нее нет», – заявил медик и предложил дождаться результатов вскрытия, при этом попросив всех покинуть кабинет.

В горздраве Екатеринбурга сообщили, что проведут проверку в связи со смертью пациентки. Муж погибшей написал на медиков заявление в СК РФ, сообщает «Свободная пресса».

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#здоровье #медицина

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