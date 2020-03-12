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сегодня, 10:54 0

На Зейской ГЭС начался плановый капитальный ремонт

На Зейской ГЭС начался плановый капитальный ремонт
Фото: www.instagram.com

Плановый капитальный ремонт начался на втором гидроагрегате Зейской ГЭС. Продлится он 160 дней и завершится 2 августа.

За это время планируется полная разборка гидроагрегата, ремонт его основных узлов, регулировка кинематики рабочего колеса и полная замена шпилек крепления крышки турбины. Кроме того, запланирован ремонт аварийно-ремонтного затвора с гидроприводом и инструментальное обследование гидротурбины.⠀

Каждый гидроагрегат станции проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Для второго гидроагрегата это уже девятый капитальный ремонт за 45 лет его эксплуатации, сообщает «Зейский вестник» в Инстаграме.

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#Зея

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