Конкурсное производство в отношении Олекминского рудника продлено еще на 3 месяца

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Арбитражный суд Амурской области продлил срок в отношении ООО «Олекминский рудник» до 15 июня 2020 года. До конца еще не сформирована конкурсная масса должника и не проведены расчеты с кредиторами.

В Арбитражный суд обратились налоговики с заявлением о признании ООО «Олекминский рудник» несостоятельным (банкротом). Решением от 27 июля 2018 года ООО «Олекминский рудник» признано банкротом по упрощенной процедуре. Была введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим стал Денис Мирошниченко. По его ходатайству, срок конкурсного производства неоднократно продлевался.

К судебному заседанию 10 марта текущего года в Арбитражный суд поступили отчеты конкурсного управляющего от 28 ноября 2019 года и от 14 февраля 2020 года, реестр требований кредиторов, а также протокол собрания кредиторов от 14 февраля 2020 года, по результатам которого принято решение ходатайствовать перед Арбитражным судом Амурской области о продлении срока конкурсного производства еще на три месяца.

За период конкурсного производства ООО «Олекминский рудник» в конкурсную массу включены необоротные активы – 3 638 640 415,75 рублей; оборотные активы – 454 005 609,85 рублей; денежные средства в сумме 412 463,80 рубдей, дебиторская задолженность в сумме 53 991 596,58 рублей. Всего – 4 147 055 365,98 рублей.

Кроме того, был сформирован реестр требований кредиторов должника. Задолженность перед кредиторами первой и второй очереди отсутствует. Задолженность перед кредиторами третьей очереди составляет -–202 621 400,80 рублей. Также была проведена инвентаризация имущества должника.

Из материалов дела о банкротстве следует, что еще не завершены мероприятия, направленные на формирование конкурсной массы должника, не проведены расчеты с кредиторами, что препятствует завершению конкурсного производства в отношении компании-банкрота.

Арбитражный суд удовлетворил заявленное ходатайство конкурсного управляющего и продлил срок конкурсного производства для проведения всех необходимых мероприятий процедуры конкурсного производства.