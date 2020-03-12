Поправки в Конституцию получили одобрение Совета Федерации

Совет Федерации одобрил законопроект о поправках в Конституцию. За проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались. Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, поправки — один из важнейших вопросов новейшей истории России.

«Нужно понимать, что за прошедшие с момента принятия Конституции годы страна накопила колоссальный опыт, проделала значительный путь. Появились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не учитывать их в наших решениях», — уточнила она.

Матвиенко также подчеркнула, что процесс конституционных преобразований был инициирован президентом очень вовремя.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Теперь документ передадут регионам. Если две трети из них проголосуют за, глава государства подпишет и опубликует его. Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и, если не соответствует, — вопрос закрыт.

Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в основной закон.

В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования, пишет РИА Новости.