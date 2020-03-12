В консультативной поликлинике в Благовещенске сработала пожарная сигнализация (видео)

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В социальных сетях утром 12 марта появилась информация об инциденте в областной поликлинике в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg написал, что в этом заведении идет эвакуация людей. «Люди уже около 20 минут на улице. Ложно сработала сигнализация о пожаре», – информирует паблик.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что в полицию не поступало сообщений о данном инциденте. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области пояснили, что в соцсетях речь идет об Амурской областной консультативной поликлинике (улица Воронкова, 26/3). Никаких опасных ситуаций в заведении не возникало.

В амурском МЧС сказали, что проводились работы по обслуживанию пожарной сигнализации. «Произошла сработка [сигнализации]. По инструкции, люди встали, вышли, потом вернулись», – сообщила собеседница агентства.

Видео: instagram.com/kriminal.blg