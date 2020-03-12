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«Ювентус» и «Интер» на карантине: у футболиста из команды Роналду обнаружили коронавирус

«Ювентус» и «Интер» на карантине: у футболиста из команды Роналду обнаружили коронавирус
Фото: instagram.com/daniruga/?hl=ru

Футбольные клубы «Интер» и «Ювентус» помещены в карантин и прекратили тренировки после того, как у защитника туринской команды Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Команды играли в минувшие выходные в рамках 26-го тура серии А.

В последнем матче победили туринцы (2:0), а Ругани провел встречу на скамейке запасных, сообщает Sport-express.ru.

«После объявления "Ювентуса" о том, что их игрок Даниэле Ругани сдал положительный тест на COVID-19, "Интер" объявляет, что все соревновательные действия были приостановлены до дальнейшего уведомления. Клуб в настоящее время предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур», – говорится в заявлении «Интера».

Таким образом, «Ювенутс» не сможет сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона», который запланирован на 17 марта.

Ранее был перенесен матче 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Хетафе».

Ругани выступает за туринцев с 2015 года, за это время он провел 94 матча во всех турнирах, четыре раза становился чемпионом страны, трехкратным обладателем Кубка Италии и дважды – суперкубка.

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#спорт #футбол

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