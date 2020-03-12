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сегодня, 10:01 1

Россия приостанавливает перелеты пассажиров в четыре европейские страны

Россия приостанавливает перелеты пассажиров в четыре европейские страны
Фото: Сергей Савостьянов, ТАСС

Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в некоторые европейские страны, поскольку ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ограничения касаются Франции, Испании, Германии, Италии. Они начнут действовать в полночь 13 марта. При этом сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево, сообщает РИА Новости. Продолжатся и чартерные перевозки для доставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза россиян на родину.

Кроме того, по информации ТАСС, российские власти в целях нераспространения коронавируса решили с пятницы ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных.

Оперативный штаб рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Федеральным и региональным властям также рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. При необходимости, проводить их в видеоформате или без зрителей.

В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4 291 заболевший.

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#коронавирус в Китае #транспорт

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Комментарии
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  • ёж птица гордая

    ёж птица гордая
    1 час назад

    Какая печальная новость...для верхов)

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