Россия приостанавливает перелеты пассажиров в четыре европейские страны

Ограничения касаются Франции, Испании, Германии, Италии. Они начнут действовать в полночь 13 марта. При этом сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево, сообщает РИА Новости. Продолжатся и чартерные перевозки для доставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза россиян на родину.

Кроме того, по информации ТАСС, российские власти в целях нераспространения коронавируса решили с пятницы ввести временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных.

Оперативный штаб рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Федеральным и региональным властям также рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. При необходимости, проводить их в видеоформате или без зрителей.

В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4 291 заболевший.