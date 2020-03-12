Человечество стало испытывать стыд за технические достижения: обзор прессы

Одобрил ли российский парламент поправки в Конституцию; что ест на завтрак президент; обойдется ли Россия без китайских товаров. О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Как вы думаете, с чего начинается сегодня «Российская газета»? Правильно. Со статьи с заголовком «Все по закону». А как вы думаете, о чем эта статья? И тоже правильно – об одобрении парламентом изменений в Конституцию. Думаю, что отныне Валентина Терешкова войдет в историю уже не как первая женщина-космонавт, а как депутат Госдумы, вносящий ожидаемые предложения.

Про остальное – возможное подорожание рыбы, кофе, уголовное наказание при голосовании по Конституции, про динамику рубля и прочее – уже не так интересно.

Напишут же такое

В «Аргументах неделi» обращаю ваше внимание на статью «Экология на грани срыва». Речь о том, что человечество придумало для себя новый вид невроза: испытывать стыд за собственные технические достижения. Хитом становится массовая неловкость за полеты на самолетах, «оставляющих углеродный след», стыд за ношение изделий из натуральных мехов и кожи. Финское правительство спешно пересаживается на электромобили, чтобы не загрязнять воздух бензиновыми отходами. Ну и так далее – статья большая, всё не перечислю. Суть ее в том, что столь оголтелая борьба за «чистую экологию» может привести к гибели цивилизации.

После такого вывода заметка о том, что на завтрак у Путина, как-то уже и не впечатляет. Главное, не то, что на завтрак. Главное – в том, что будет дальше.

Очень интересно

«Амурская правда». Здесь публикуется инструкция, как взять кредит на домик в деревне. Еще рассказывается о том, как родителям и детям пережить так называемый переходный возраст. Да бог с ними, с детьми, как это сделать родителям. Узнаете, что с потеплением начнут бороться с бешенством. Речь идет о диких животных, а то подумаете, что я о людях. Еще о новых автомобилях для госавтоинспекторов, о строительстве моста через Зею, о вакцинации, как средстве управления инфекциями.

Как ни листал я «Амурку», не нашел ни единого отклика на поправки к Конституции. Странным мне это показалось. Неужели амурчане не одобряют?! Свят, свят!

Не пропусти

О чем можно прочесть в «Комсомольской правде». Ну, во-первых, о том, сможет ли Россия прожить без китайских товаров. Эксперт Болдырев, во всяком случае, в этом не уверен. Но не обязательно быть экспертом Болдыревым, чтобы понимать это. Во-вторых, о малолетних путанах. Думаю, что вам будет интереснее прочесть сначала о них, а уж потом о том, из чего делаются детские игрушки. Что там в-третьих. В третью очередь я занялся вопросом, спасут ли от новой заразы баня, выпивка и табак? Вот лично вы как думаете? Вот и я так думал до той поры, пока не прочитал.

На посошок

Ну и завершил я чтение «Комсомолки» материалом Дарьи Асламовой о том, как она пережила коронавирусный карантин. В свете последних событий мне будет интересно узнать, как она переживет время до 2036 года.