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В Приамурье вернулась зимняя погода (фото)

В Приамурье вернулась зимняя погода (фото)

Амурская область в четверг, 12 марта, оказалась на пути активного циклонического вихря. Снег выпал в большинстве районов, включая Благовещенск.

Об изменении погоды и вероятном снегопаде 11 марта сообщали сотрудники Амурского гидрометцентра. Региональное управление МЧС также предупреждало о неблагоприятных погодных условиях, возможном снежном накате и гололедице.

Утром в Благовещенске последствия снегопада сказались на дорожных условиях. Водители в социальных сетях сообщают о трудностях с выездом из отдаленных районов города, особенно из 2 и 3 микрорайонов. На магистралях возникают заторы, скорость передвижения очень низкая.

«Вот это я понимаю пробка: мы стоим поперек Игнатьевского в колонне выезжающих из двора», – сообщила автомобилистка Наталья в своем инстаграм-аккаунте.

О трудностях при передвижении в сторону областного центра сообщают и жители Чигирей.

Бригады ГСТК в областном центре с ночи убирают город от выпавшего снега. Техника и дорожные рабочие очищают проезжую часть, тротуары и автобусные остановки, проводится подсыпка опасных участков противогололедным материалом. В работах задействованы более 40 единиц спецтехники, сообщает в Инстаграме администрация Благовещенска.

Работы будут продолжены в дневное время.

Тем временем у жителей Приамурья появилась еще одна возможность сделать зимние фотографии, чем они активно делятся в социальных сетях.

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#погода #снегопад

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