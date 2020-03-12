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В Благовещенске в аварии с тремя машинами травмирован человек

В Благовещенске в аварии с тремя машинами травмирован человек
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Вечером 11 марта в Благовещенске произошло ДТП, участниками которого стали три легковых автомобиля. Один человек получил травмы.

Как сообщили АИ «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 21:28 в районе дома № 142 по улице Чайковского. Сначала столкнулись два автомобиля – Nissan Note под управлением женщины-водителя 1980 года рождения и Toyota Mark II под управлением мужчины-водителя 1988 года рождения. Note от удара выехал на встречку, столкнулся с машиной Honda CR-V, которой управлял мужчина-водитель 1984 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля Honda CR-V был травмирован. На месте происшествия осмотрен врачами скорой медицинской помощи, от госпитализации отказался», – сказали в ведомстве.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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