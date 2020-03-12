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сегодня, 08:27 0

Глава ВОЗ объявил о пандемии коронавируса

Глава ВОЗ объявил о пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия». Он отметил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось.

Тедрос уточнил, что к настоящему моменту в мире более 118 тысяч зараженных, 114 стран, где зафиксировали вспышку, и свыше 4 тысяч погибших.

При этом Гебрейесус предостерег, что использование слова «пандемия» не должно отменять меры, принимаемые странами для нераспространения вируса, хотя признал, что при неправильном употреблении оно может «вызвать необоснованный страх и неоправданное признание того, что борьба окончена».

«Мы никогда прежде не наблюдали, чтобы коронавирус вызывал пандемию. Но мы и не видели, что в то же время пандемию можно контролировать», — добавил Гебрейесус, призывая страны ежедневно принимать срочные и усиленные меры.

По словам главы ВОЗ, более 90 % случаев заражения приходится на четыре государства, среди которых Китай и Южная Корея. В 81 государстве вирус ни разу не зафиксировали, а в 57 странах выявили до десяти случаев заражения. Он также поблагодарил Иран, Италию и Южную Корею за меры, которые они принимают, чтобы остановить распространение вируса и контролировать внутреннюю эпидемию.

По подсчетам SCMP, в Италии коронавирус подтвердили у 10 149 человек, его жертвами там стал 631 человек. В Иране количество зараженных достигло 8 042, погибли 354 человека. В Южной Корее более 7 тысяч случаев заболевания, 60 человек погибли. Вечером 11 марта стало известно о восьми новых зараженных в России. Шестерых из них обнаружили в Москве, двоих — в Подмосковье. Среди них также есть ребенок, но без симптомов вызываемого коронавирусом заболевания, он является его носителем. Все эти россияне в последнее время посещали Италию, пишет РБК.

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#коронавирус в Китае

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