Выбор читателей за 11 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 11 марта.

68-летний мужчина, тело которого обнаружено 10 марта в Благовещенске, это пенсионер, пропавший в прошлом году. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал осведомленный источник.

Оксана Самойлова после двух дней молчания появилась в Инстаграме. Жена рэпера тяжело переживает семейный кризис и сообщила подписчикам, что справиться со всеми испытаниями ей помогают дети.

В Амурской области полиция разыскивает Дмитрия Патлатюка 2004 года рождения. Несовершеннолетний самовольно ушел из дома.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой поправки.