Выбор читателей за 11 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 11 марта.
Мертвый мужчина, найденный в Благовещенске, находился в розыске с прошлого года
68-летний мужчина, тело которого обнаружено 10 марта в Благовещенске, это пенсионер, пропавший в прошлом году. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал осведомленный источник.
Оксана Самойлова прервала молчание после скандала с Джиганом
Оксана Самойлова после двух дней молчания появилась в Инстаграме. Жена рэпера тяжело переживает семейный кризис и сообщила подписчикам, что справиться со всеми испытаниями ей помогают дети.
В Амурской области пропал несовершеннолетний
В Амурской области полиция разыскивает Дмитрия Патлатюка 2004 года рождения. Несовершеннолетний самовольно ушел из дома.
Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснений Конституционного суда о законности этой поправки.
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