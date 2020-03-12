Администрация Благовещенска проверила работу комбината школьного питания

Представители городского управления образования, председатель Благовещенской гордумы Елена Евглевская, депутаты оценили работу комбината школьного питания, а также меню завтраков для учащихся младших классов. Комбинат питания обслуживает 20 школ и несколько корпусов общеобразовательных учреждений.

Бесплатное горячее питание для учеников начальных классов было организовано с октября 2019 года во всех школах города. Качество блюд регулярно проверяется. Все продукты проходят необходимые процедуры контроля, сообщает городская администрация.

«Сегодня огромное значение уделяется питанию школьников начальных классов. Было разработано единое меню, в которое периодически, в соответствии с пожеланиями родителей, учеников и возможностями комбината школьного питания вносятся изменения. К сожалению, не все дети приучены есть утром молочную кашу, поэтому в меню были добавлены супы, а также гарниры с мясными продуктами. В первую очередь мы ориентируемся на стоимость 25 рублей», – рассказала начальник управления образования города Элина Поцелуева.

Как пояснил директор комбината школьного питания Максим Хименко, блюда за 25 рублей отвечают всем санитарным нормам, но они меньшей калорийности, чем меню за 50 и 88 рублей.

«Это дополнительный прием пищи, то есть такими блюдами дети питаются уже после того, как позавтракали дома, – пояснил Максим Юрьевич. – Это очень важное дополнение к основному рациону, оно необходимо для того, чтобы поддержать умственную деятельность во время длительного нахождения ребенка в школе. В свою очередь меню, например, за 88 рублей, – это полноценный прием пищи. Согласно поручению президента Владимира Путина, таким горячим питанием планируется обеспечить всех младшеклассников с сентября 2020 года».

Уже сейчас некоторые родители предпочитают доплачивать и кормить ребенка за 50 или 88 рублей.

Так, например, в школе № 16 937 учеников начальных классов. 502 из них питаются с доплатой, остальные завтракают за 25 рублей. Как отмечают педагоги, многие дети едят с удовольствием, но встречаются и те, кто оставляет блюда нетронутыми – это зависит от вкусовых предпочтений ребенка.