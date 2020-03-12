Гороскоп 12 марта: Стрельцам стоит экономить, а Весам необходим отдых

Восход Солнца: 06:49

Заход Солнца: 18:29

Солнце в Рыбах.

Овен. Начинается период обретения внутренней свободы, душевного равновесия и противостояния низменным страстям. Жизненный потенциал на высоком уровне, что позволит Вам без усилий справиться с любым делом.Основные препятствия на пути к внутреннему совершенствованию – агрессивность, желание главенствовать, потакание своим слабостям. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с самыми близкими людьми.

Телец. Первая половина дня благоприятна для контактов и встреч. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться одобрением его со стороны влиятельных особ. Вторая половина дня принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От Вас будет зависеть, расстанетесь ли Вы или переживете эти трудности вместе.

Близнецы. Возможно, что Вы заручитесь одобрением своих планов и поддержкой со стороны влиятельных особ. Обращения за любой финансовой поддержкой могут быть удовлетворены. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков и сигарет.

Рак. Сегодня не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей, однако новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться без внимания. Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои эмоции: холодный разум — лучший советчик во всех кризисных ситуациях.

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Лев. Личная жизнь у многих Львов может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви.

Дева. День включения космической энергии любви, нравственного очищения, победы разума над страстями. Жизненный потенциал на высоком уровне. Возможно, Вам удастся реализовать задуманное или предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Ясность и точность мышления поднимет Ваше благосостояние. Следует избегать поспешных решений.

Весы. Критический день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем. Все будет зависеть от духовных накоплений предыдущих месяцев. Контролируйте свои эмоции. Не беспокойтесь ни о чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Наиболее успешными должны быть планы, связанные с детьми. Вам просто необходим небольшой отдых. Сны могут быть вещими.

Скорпион. Мужчинам-Скорпионам звезды советуют ничего не перепутать и все делать вовремя. Ключ к успеху сегодня – трудолюбие и добросовестность. Женщинам-Скорпионам звезды сулят удачу в любовных делах. Вероятно, Вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. Следует воздержаться от легкомысленности и пустых обещаний. Это может послужить поводом к неприятностям.

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Стрелец. Желательно быть сегодня экономным, так как впереди непредвиденные расходы. Вовсе не обязательно отказывать себе во всем, но тратить деньги по пустякам не стоит. Все будет в общем неплохо, если не считать мелких недоразумений. Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив себе маленькое удовольствие. Не рекомендуется делать тяжелую работу, перенапрягаться.

Козерог. Активный, напряженный день. Сегодня от Вас потребуется повышенная работоспособность. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют фантазии и творческого подхода. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не следует ничего бояться, так как благодаря способности к адаптации Вы будете в состоянии все преодолеть. В семье возможно полное взаимопонимание и душевная теплота, что принесет уверенность в своих силах.

Водолей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Вероятно, что сегодня мужчины-Водолеи получат неприятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить их текущее положение. Женщинам-Водолеям предстоит знакомство или встреча, которые станут причиной сожалений и разочарования. Сегодня следует подвести черту под старыми планами, делами, контактами.

Рыбы. День посвятите очагу, дому, семье. Вы сможете навести порядок в своих чувствах, стать оптимистичнее. Можете задуматься о новых проектах, но лучше не начинать больших дел.

Астролог: Вальдемар Небоходцев