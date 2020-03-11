В Амурской области подготовят 10 тысяч волонтеров Победы

В Год памяти и славы в Амурской области планируется подготовить около 10 000 волонтеров Победы. Занятия организуют в школьных отрядах и общественных патриотических центрах на базе учебных заведений высшего и профессионального образования.

На обновленном портале всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки более 50 000 добровольцев. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий.

«Добровольцы смогут не только принять активное участие в организации самых значимых событий 75-летия Победы, но и лично сказать спасибо нашим ветеранам, а также помочь реальными делами, – рассказала и.о. руководителя амурского отделения "Волонтеры Победы" Алена Грицан. – Волонтеры помогают не только 9 Мая, а на постоянной основе. Это значит, что у нас уже сейчас много работы. Мы рады видеть всех желающих стать частью большой и дружной команды "Волонтеров Победы"».

Организаторы всероссийского движения планируют подготовить более 100 000 волонтеров, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь. Чтобы стать волонтером Победы, нужно зарегистрироваться на сайте организации волонтерыпобеды.рф