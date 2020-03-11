За деньги на благоустройство борются 20 районов Амурской области

20 районов Приамурья борются за благоустройство территорий на средства областного бюджета. В министерство финансов региона поступило рекордное количество заявок от желающих принять участие в конкурсе по поддержке местных инициатив.

За месяц в региональное министерство финансов было подано 184 проекта от всех районов Приамурья. Лидером по количеству заявок в очередной раз стал Ивановский район, откуда поступило 20 проектов.

Одним из новшеств программы в этом году стала возможность участия городских поселений. Для Селемджинского района это первый опыт в инициативном бюджетировании. От района подал заявку рабочий поселок Златоустовск, жители которого планируют благоустроить спортивный стадион.

С 11 по 17 марта комиссия министерства финансов рассмотрит документы на допуск к конкурсу, который состоится 20 марта.

Победителям предоставят субсидию в размере одного миллиона рублей. Деньги можно будет потратить на водоснабжение и (или) водоотведение, благоустройство, уличное освещение, игровые площадки, учреждения культуры, физической культуры и массового спорта, места захоронения, места массового отдыха, сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, региональным бюджетом на проекты предусмотрено 110 миллионов рублей. В этом году инициативное бюджетирование стало более доступным для муниципалитетов. Областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 до 1 %. Реализовать предложенные проекты муниципалитетам необходимо к концу года.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры.