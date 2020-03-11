Золотодобытчика в Зейском районе наказали за загрязнение природы

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура уличила компанию «Маристый» в загрязнении реки. Разработка месторождения россыпного золота велась с нарушением.

Надзорное ведомство с привлечением специалистов министерства природных ресурсов Амурской области провело выездную проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на территории Зейского района Амурской области. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Маристый» осуществляет добычу золота в бассейне реки Ульдегит.

В нарушение требований закона Российской Федерации «О недрах» и Водного кодекса разработка месторождения россыпного золота велась с отступлением от утвержденной и согласованной проектной документации, не соблюдалась последовательность отработки месторождения, не обеспечивался замкнутый цикл оборотного водоснабжения, при этом допущено загрязнение реки.

Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении золотодобытчика три дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов на нарушителя наложены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей.

Генеральному директору ООО «Маристый» также внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, работы по добыче прекращены, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.