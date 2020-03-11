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сегодня, 19:35 0

Пожарные спасли от огня балкон благовещенской многоэтажки

Пожарные спасли от огня балкон благовещенской многоэтажки
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске пожарные ликвидировали возгорание на балконе одной из квартир девятиэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило днем 11 марта.

Через четыре минуты сотрудники пожарно-спасательной части № 2 в составе 12 человек и трех единиц техники прибыли на место. В течение шести минут открытое горение пожарные ликвидировали. Пострадавших нет.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства устанавливаются, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС.

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#пожары #происшествия

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