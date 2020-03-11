Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:05 0

Самые меткие стрелки Амурской области начали снайперский турнир

Самые меткие стрелки Амурской области начали снайперский турнир
Фото: structure.mil.ru

Сильнейшие снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, в течение недели выявят лучших в конкурсе системы АрМИ «Снайперский рубеж-2019». Конкурс проводится на полигоне «Екатеринославский» в Октябрьском районе.

Всего более 50 снайперов приступили к борьбе за право представлять объединение на соревнованиях профессионального мастерства. Конкурсанты выполнят упражнения: «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».

Одним из самых интересных этапов станет упражнение «Стрельба по воздушной цели». Снайперской паре предстоит поразить специальную мишень – беспилотный летательный аппарат, который перемещается на высоте 15 метров со скоростью несколько метров в секунду.

Заключительным этапом станет «Снайперская эстафета». На ней снайперы проведут скоростные забеги с препятствиями и выполнением стрельбы из винтовки СВД, пистолета Макарова, метанием в цель гранаты и саперных лопаток. По аналогии с биатлоном за промахи стрелки будут проходить дополнительную дистанцию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Победители представят Амурское объединение на окружных соревнованиях, которые состоятся в апреле текущего года под Хабаровском.

Просмотров всего: 137

#военные

распечатать


Происшествия 16

СМИ: офицера амурской авиабазы Украинка осудили за коррупцию
Общество 1

Амурские военные медики стали вторыми в Восточном военном округе
Общество

Курсанты ДВОКУ учились освобождать захваченный террористами город
Спорт 3

Курсанты ДВОКУ будут заниматься регби
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь