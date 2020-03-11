Самые меткие стрелки Амурской области начали снайперский турнир

Сильнейшие снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, в течение недели выявят лучших в конкурсе системы АрМИ «Снайперский рубеж-2019». Конкурс проводится на полигоне «Екатеринославский» в Октябрьском районе.

Всего более 50 снайперов приступили к борьбе за право представлять объединение на соревнованиях профессионального мастерства. Конкурсанты выполнят упражнения: «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».

Одним из самых интересных этапов станет упражнение «Стрельба по воздушной цели». Снайперской паре предстоит поразить специальную мишень – беспилотный летательный аппарат, который перемещается на высоте 15 метров со скоростью несколько метров в секунду.

Заключительным этапом станет «Снайперская эстафета». На ней снайперы проведут скоростные забеги с препятствиями и выполнением стрельбы из винтовки СВД, пистолета Макарова, метанием в цель гранаты и саперных лопаток. По аналогии с биатлоном за промахи стрелки будут проходить дополнительную дистанцию, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Победители представят Амурское объединение на окружных соревнованиях, которые состоятся в апреле текущего года под Хабаровском.