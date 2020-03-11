В Белогорье подъезд к домам перегородили бетонными блоками

Единственную дорогу к двум домам по улице Подгорной в селе Белогорье перекрыли бетонными блоками. Проживающие там 6 человек, включая детей, вынуждены либо оставлять автомобили на подъезде к усадьбе и добираться до своих дворов пешком, либо искать временное жилище.

Причиной радикальных мер стал ключ, воды которого зимой выходят на дорогу и замерзают. К весне масштабы наледи становится опасными для транспорта – техника может скатиться с обрыва. Чтобы не допустить трагедии, городские власти решили ограничить движение, пока ледяная проблема не растает.

«Домой попасть не можем несколько месяцев в году – сокрушается житель окраины, отрезанной от большой земли, Евгений Онищук. – К местным властям пошли, они обещали, что что-нибудь придумают. Я неделю к ним ходил, они неделю думали. Потом приехал город… Сказали, что делать ничего не будут. Каждый год мы с этим боремся и по месяцу, а то и по полтора дома не живем. Разъехались кто куда. Мы – у родителей. Каждый день приходится прорываться туда пешком по колено в воде, чтобы хотя бы дом не растащили».

В администрации Благовещенска подтвердили, что обеспечивать безопасность жителей Подгорной таким образом приходится не первый год.

«В течение всей зимы работники ГСТК регулярно убирали наледь грейдером и подсыпали участок дороги, – сообщили в администрации. – Там есть труба, но, так как ключи бьют зимой, водосток перемерзает и вода выходит на дорогу. Наледь выросла достаточно высокая. Грейдер уже зайти туда не может. Долбить лед тоже нет возможности. Ездить на автомобиле сейчас там очень опасно. Поэтому придется ждать, пока вода растает и дорога освободится».

Временные неудобства – не самое страшное для жителей отдаленного района. Кроме личного транспорта. к домам при необходимости не смогут подъехать ни скорая, ни пожарные. В администрации уверяют, что, когда дорогу перекрывали, возможные чрезвычайные ситуации предусмотрели. Если случится возгорание, пожарные смогут протянуть напорный рукав до построек. Сейчас жителям советуют дождаться теплого времени. Когда растает лед, трубу для водостока почистят и проезд снова откроют.