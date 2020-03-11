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сегодня, 17:50 9

Амурчанин из Англии: нет масок, проблемы с туалетной бумагой

Амурчанин из Англии: нет масок, проблемы с туалетной бумагой

Амурский журналист Евгений Кузьмин, который получает образование в Кардиффском университете Великобритании, поделился, как реагируют англичане на вспышку коронавируса в Европе.

«Полки магазинов немножко опустели. Нигде нет санитайзеров (средство дезинфекции – Прим. ред.), масок. Сообщают про проблемы с туалетной бумагой кое-где. Подчищают те продукты, которые можно отложить про запас, – лапшу, консервы, мясо», – пишет амурчанин.

Хотя, по его словам, в целом проблем с едой и вещами первой необходимости в Уэльсе нет. Также на улицах особо не видно людей в масках, кроме разве что китайцев, которые считают, что в Европе недооценивают проблему. По мнению английских врачей, обычные медицинские маски неэффективны. Они советуют постоянно мыть руки в течение не менее 20 секунд, а также призывают пользоваться одноразовыми полотенцами и не трогать лицо.

Также амурчанин привел данные официальной статистики о количестве заболевших в Англии, и в частности, в том районе, где он сейчас живет. «На сегодня в Кардиффе один больной, в Уэльсе – 8, в Британии – 300+. Некоторые концерты и мероприятия отменены, но пока это необязательно. Но скоро, похоже, занятия в школах и вузах все же приостановят», – рассказал Евгений Кузьмин.

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#здоровье #коронавирус в Китае #торговля

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Неужели из туалетной бумаги делают себе маски?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Или на всякий случай запасаются - вдруг сидеть дома 2 недели в карантине?

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Бред какой то пишет...

    Кое-где нет туалетной бумаги.. У нас тоже не в каждом магазине бывает туалетная бумага..

    Масок так же..

    О чем статья, не понять.. "желтухой" попахивает..

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Maikl

    Бред какой то пишет... Кое-где нет туалетной бумаги.. У нас тоже не в каждом магазине бывает туалетная бумага.. Масок так же.. О чем статья, не понять.. "желтухой" попахивает..



    нет, не бред. В Австралии тоже туалетная бумага исчезла из супермаркетов.

    да и в пендосии что-то подобное, полно роликов в ютубе…

  • borer

    borer
    3 часа назад

    Написано для того, чтобы показать как у них плохо? Пускай в родную Благу приезжает, нечего сидеть в плохом Уэльсе и страдать. Здесь обнимет родные березки и пустит слезу счастья.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    хозяйственное мыло 72% ему в помощь! А то нет санитайзеров...( в Кардиффе и не такому научат...)

  • ay

    ay
    2 часа назад

    И олигархи российского происхождения все поуехали. Верю. Чоуж там...

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    В Уэльсе 20 % жителей используют в своей речи валлийский язык. Это один из кельтских языков. По-идее, там многое должно параллельно приводится одновременно на 2-х языках: английском и валлийском.

  • Японамать

    Японамать
    2 часа назад

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