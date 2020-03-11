Амурчанин из Англии: нет масок, проблемы с туалетной бумагой

Амурский журналист Евгений Кузьмин, который получает образование в Кардиффском университете Великобритании, поделился, как реагируют англичане на вспышку коронавируса в Европе.

«Полки магазинов немножко опустели. Нигде нет санитайзеров (средство дезинфекции – Прим. ред.), масок. Сообщают про проблемы с туалетной бумагой кое-где. Подчищают те продукты, которые можно отложить про запас, – лапшу, консервы, мясо», – пишет амурчанин.

Хотя, по его словам, в целом проблем с едой и вещами первой необходимости в Уэльсе нет. Также на улицах особо не видно людей в масках, кроме разве что китайцев, которые считают, что в Европе недооценивают проблему. По мнению английских врачей, обычные медицинские маски неэффективны. Они советуют постоянно мыть руки в течение не менее 20 секунд, а также призывают пользоваться одноразовыми полотенцами и не трогать лицо.

Также амурчанин привел данные официальной статистики о количестве заболевших в Англии, и в частности, в том районе, где он сейчас живет. «На сегодня в Кардиффе один больной, в Уэльсе – 8, в Британии – 300+. Некоторые концерты и мероприятия отменены, но пока это необязательно. Но скоро, похоже, занятия в школах и вузах все же приостановят», – рассказал Евгений Кузьмин.