В поле зрения полиции после краж из магазинов попал 11-летний амурчанин

В Амурской области полицейские раскрыли кражи из магазинов. В преступлениях подозревают 15-летнего и 19-летнего жителей региона. Также к кражам может быть причастен 11-летний амурчанин, но он, в силу возраста, не подпадает под уголовную ответственность.

В дежурную часть ОМВД России по Магдагачинскому району поступило сообщение о том, что в отделении банка в одном из поселков сработала сигнализация. На место выехали полицейские. Было установлено, что злоумышленники вошли в помещение, взломав входную дверь, и повредили камеру видеонаблюдения. Затем они проникли в два соседних магазина, откуда похитили 2 сотовых телефона, флеш-карты и деньги.

Полицейские установили, что к кражам могут быть причастны трое местных жителей, 2001, 2004 и 2008 годов рождения. Двое из них, 15 и 19 лет, стали фигурантами уголовного дела. В содеянном амурчане признались. Часть похищенного возвращена владельцам.

Что касается 11-летнего ребенка, то в отношении его матери был составлен административный материал за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

В настоящее время 19-летний житель области находится под стражей. Идет доследственная проверка по факту вовлечения несовершеннолетних в криминал, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.